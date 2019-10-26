Главврач отделения экстренной медицины: пациент никому не нужен

Главный врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский с горечью констатирует неприятный факт: создается впечатление, что в нашей системе здравоохранения пациент никому не нужен.
"Сейчас у нас складывается ситуация, когда больному просто некуда бежать, кроме отделений экстренной медицины. Это единственное круглосуточное место, где ты сразу можешь получить помощь. Ну как, сразу, отсидев четыре часа в очереди, конечно", - сказал в студии передачи "Своя правда" Персидский, передает rus.err.ee.
По словам Персидского, приемный покой, где принимали бы дежурные врачи, в какой-то мере снял бы нагрузку с отделений экстренной медицины, которые, как известно, и так уже перегружены.