Главврач отделения экстренной медицины: пациент никому не нужен

"Сейчас у нас складывается ситуация, когда больному просто некуда бежать, кроме отделений экстренной медицины. Это единственное круглосуточное место, где ты сразу можешь получить помощь. Ну как, сразу, отсидев четыре часа в очереди, конечно", - сказал в студии передачи "Своя правда" Персидский, передает rus.err.ee.