Сб, 26.10.2019
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Главврач отделения экстренной медицины: пациент никому не нужен

Отделение экстренной медицины. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Главный врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский с горечью констатирует неприятный факт: создается впечатление, что в нашей системе здравоохранения пациент никому не нужен.

"Сейчас у нас складывается ситуация, когда больному просто некуда бежать, кроме отделений экстренной медицины. Это единственное круглосуточное место, где ты сразу можешь получить помощь. Ну как, сразу, отсидев четыре часа в очереди, конечно", - сказал в студии передачи "Своя правда" Персидский, передает rus.err.ee.

По словам Персидского, приемный покой, где принимали бы дежурные врачи, в какой-то мере снял бы нагрузку с отделений экстренной медицины, которые, как известно, и так уже перегружены.

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