Кто заменит Кинго? Партия EKRE созвала заседание

Хельме на этой неделе признал,что потребуется время, чтобы найти нового кандидата в министры. Председатель EKRE ранее сказал Postimees, что у партии есть три кандидата, все они входят в партию, но не в парламент, и позавчера, по его словам, члены правления назвали всех возможных кандидатов, которые теперь будут обсуждаться на тартуском совете.

«К вечеру кандидатов прибавилось, поскольку члены правления внесли свои собственные предложения, и теперь нужно войти в контакт с этими кандидатурами, встретиться с ними и посмотреть, есть ли химия и совпадают ли видения». В этом смысле это был приятный сюрприз», - сказал Хельме. Он сказал, что большинство предложенных кандидатов принадлежат к EKRE, но не все.

На повестке дня сегодняшнего совета партии - речь почетного председателя EKRE Арнольда Рюйтеля, доклад председателя партии Марти Хельме о политической ситуации в Эстонии и принятие политического заявления.