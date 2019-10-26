Сравните цены: во сколько обойдется поход в первый в Эстонии ресторан KFC?

ФОТО: Mihkel Maripuu

Один из самых популярных товаров KFC — ведерко курицы — стоит в соответствии с размером 9, 11 и 13 евро. Для сравнения, например, в Латвии и Литве тот же продукт в зависимости от размере стоит ровно на евро дешевле. То же касается и другие ведер курицы, например, острой курицы, пишет портал Geenius.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Куриный бургер в Эстонии стоит 1,2 евро, чизбургер — 1,3 евро, а большой бургер Grander Texas — 4,8 евро (в Швеции он обойдется в 5,1 евро, а в Латвии цена такая же, как и в Эстонии).

ФОТО: Mihkel Maripuu

Портал отмечает, что в Латвии дешевле, например, Twister wrap, который стоит 3,1 евро, а у нас — 3,2 евро. Но в Латвии на 10 центов дороже прохладительные напитки.