Фото и видео: смотрите, как будет выглядеть новое учебное здание Тартуского университета

В ноябре комнаты будут обставлены, и когда 10 февраля в университете начнется весенний семестр, студенты факультетов информационных технологий, математики и экономики будут грызть гранит науки уже в корпусе Delta.

Глава отдела недвижимости Тартуского университета Хейки Пагель уточнил, что 30 ноября здание должно быть передано университету вместе с разрешением на эксплуатацию. Ожидается, что меблировка закончится к 20 декабря, и тогда дом будет обеспечен учебным оборудованием, которое, учитывая особенности специальностей, будет очень многочисленным.

29 января, в тот же день, когда в Тарту стартует международный бизнес-фестиваль sTARTUp Day, пройдет праздник открытия корпуса Delta.

Дом предпринимательства, который будет возвышаться рядом с Delta, должен быть передан застройщиком университету 25 января, а крайний срок передачи помещений здания арендаторам - 2 марта.

Пагель и канцлер Тартуского университета Кстина Валлимяэ признались, что было бы проще и дешевле построить столь большое учебное здание на площади Маарьямыйза.

«Но с учетом характера Института компьютерных наук и того факта, что компании IT-сектора сосредоточены в центре города, это место определенно лучше», - сказал Пагель.