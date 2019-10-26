Фото и видео: смотрите, как будет выглядеть новое учебное здание Тартуского университета

В январе 2018 года на берегу реки Эмайыги начался снос здания Oeconomicum, которое находилось в распоряжении экономического факультета Тартуского университета, с тем, чтобы освободить место для нового учебного здания Delta. Теперь же строители наводят последние штрихи, пишет Tartu Postimees.
В ноябре комнаты будут обставлены, и когда 10 февраля в университете начнется весенний семестр, студенты факультетов информационных технологий, математики и экономики будут грызть гранит науки уже в корпусе Delta.
Глава отдела недвижимости Тартуского университета Хейки Пагель уточнил, что 30 ноября здание должно быть передано университету вместе с разрешением на эксплуатацию. Ожидается, что меблировка закончится к 20 декабря, и тогда дом будет обеспечен учебным оборудованием, которое, учитывая особенности специальностей, будет очень многочисленным.
29 января, в тот же день, когда в Тарту стартует международный бизнес-фестиваль sTARTUp Day, пройдет праздник открытия корпуса Delta.
Дом предпринимательства, который будет возвышаться рядом с Delta, должен быть передан застройщиком университету 25 января, а крайний срок передачи помещений здания арендаторам - 2 марта.
Пагель и канцлер Тартуского университета Кстина Валлимяэ признались, что было бы проще и дешевле построить столь большое учебное здание на площади Маарьямыйза.
«Но с учетом характера Института компьютерных наук и того факта, что компании IT-сектора сосредоточены в центре города, это место определенно лучше», - сказал Пагель.
«В более широком плане расположение большого учебного здания в центре Тарту, по сути, правильно - не всегда удается все делать исходя из денег и комфорта».