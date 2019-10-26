Галерея: уютная двухкомнатная квартира в Швеции

На 46 квадратных метрах декораторам предстояло создать уютную и в то же время нейтральную обстановку: объект готовили к продаже.

Планировку квартиры можно было бы назвать удобной — просторная гостиная, небольшая, но вместительная спальня, есть отдельное помещение под гардеробную — если бы не кухня с закругленной стеной. Поэтому кухонный гарнитур изготовили на заказ — это немного поправило положение.

Чтобы не акцентировать внимание на неудачной планировочной особенности, для кухни выбрали лаконичный белый цвет, а гарнитур продлили до потолка, тем самым визуально вытянули стену и подровняли пропорции.

Рядом с белой кухней соседствуют насыщенно-синие стены гостиной и кремовые в спальне. Сочетая их с напольной доской с легким розовым оттенком и белыми окнами, дверями, плинтусами и наличниками, декораторы создали нескучную базу для самой разной мебели. А поскольку на улице осень, решили выполнить интерьер в сезонных тонах — каштановом, охряном, оранжевом и сером.

Для этого скомбинировали разнофактурные материалы и ткани теплых, нейтральных оттенков — замшу с хлопком, плетеное с гладким, новое со старым. На пол положили принтованные ковры — они придали квартире атмосферы и уюта.

Оставалось добавить немного антуража — абстрактных картин, глиняных кувшинов и статуэток в соответствующей палитре и букетов из сезонных цветов. Нестрашно, если осыплется пара листочков — как раз очень по-осеннему.