Тяжелое ДТП в России: погибли восемь человек, еще пятеро в тяжелом состоянии

В 07:50 по местному времени (03:50 по Эстонии) водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.

Всего в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек. Минивэн, в который врезался Nissan, вез пожилых людей на творческий конкурс.

В Nissan погибли все - трое взрослых и ребенок 2011 года рождения. В Fiat погибли четыре пожилые женщины.

Четыре человека эвакуированы в топчихинскую центральную районную больницц (ЦРБ), один - в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии.

В эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. При необходимости будет задействован санитарный вертолет, он подготовлен.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают возможных очевидцев и свидетелей ДТП для уточнения обстоятельств, при которых стал возможен выезд автомобиля Nissan Presage на встречную полосу. Уже известно, что водитель машины не занимался частным извозом. В момент ДТП в машине находились только его родственники", - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что водитель автомобиля Nissan не имел права управлять им, так как его имя не было внесено в страховой полис ОСАГО. Кроме того, по данным ГИБДД, он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили РИА "Новости" следователи СК Алтайского края.