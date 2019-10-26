Сб, 26.10.2019
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  • Из предприятий пищепрома Эстонии самые высокие зарплаты - на крафтовой пивоварне

Из предприятий пищепрома Эстонии самые высокие зарплаты - на крафтовой пивоварне
Рейтинг зарплат

Парка машин пивоварни Põhjala начало не хватать, а потому предприятие покупает новые аргегаты, благодаря которым, мощность производства можно увеличить в четыре раза.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Согласно рейтингу зарплат издания Äripäev, лидером в части заработной платы среди всех предприятий пищевой промышленности  Эстонии является крафтовая пивоварня Põhjala, где среднемесячная зарплата 12 работников в прошлом году составила 2637 евро. 

На втором месте находится производитель кормов для животных Agrovarustus OÜ (2156 евро в месяц брутто), а на третьем - производитель водки Saaremaa - Altia Eesti  (2138 евро).  Только предприятия первой тройки преодолели отметку в 2000 евро. 

Пивзавод Saku замыкает первую пятерку со средней зарплатой 1921 евро, а другой крупный производитель пива  - A. Le Coq - закрывает десятку лидеров с зарплатой 1711 евро.

В общей сложности в рейтинг зарплат по пищевой промышленности вошли 129 компаний, целиком рейтинг Äripäev будет опубликован в конце октября.

Смотрите топ зарплат в секторе пищевой промышленности ЗДЕСЬ.

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