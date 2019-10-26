Из предприятий пищепрома Эстонии самые высокие зарплаты - на крафтовой пивоварне

На втором месте находится производитель кормов для животных Agrovarustus OÜ (2156 евро в месяц брутто), а на третьем - производитель водки Saaremaa - Altia Eesti (2138 евро). Только предприятия первой тройки преодолели отметку в 2000 евро.

Пивзавод Saku замыкает первую пятерку со средней зарплатой 1921 евро, а другой крупный производитель пива - A. Le Coq - закрывает десятку лидеров с зарплатой 1711 евро.

В общей сложности в рейтинг зарплат по пищевой промышленности вошли 129 компаний, целиком рейтинг Äripäev будет опубликован в конце октября.