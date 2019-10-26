Из предприятий пищепрома Эстонии самые высокие зарплаты - на крафтовой пивоварне
Согласно рейтингу зарплат издания Äripäev, лидером в части заработной платы среди всех предприятий пищевой промышленности Эстонии является крафтовая пивоварня Põhjala, где среднемесячная зарплата 12 работников в прошлом году составила 2637 евро.
На втором месте находится производитель кормов для животных Agrovarustus OÜ (2156 евро в месяц брутто), а на третьем - производитель водки Saaremaa - Altia Eesti (2138 евро). Только предприятия первой тройки преодолели отметку в 2000 евро.
Пивзавод Saku замыкает первую пятерку со средней зарплатой 1921 евро, а другой крупный производитель пива - A. Le Coq - закрывает десятку лидеров с зарплатой 1711 евро.
В общей сложности в рейтинг зарплат по пищевой промышленности вошли 129 компаний, целиком рейтинг Äripäev будет опубликован в конце октября.
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