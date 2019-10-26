Вандалы осквернили мемориал погибшим советским солдатам

Около полутора месяца назад неизвестные осквернили мемориальные камни Техумарди, на которых написаны имена, сражавшихся на стороне советской армии и погибших в ночном сражении в Техумарди во время Второй мировой войны 8 октября 1944 года, сообщает портал Meie Maa.
Волостная управа Сааремаа получила разрешение от Департамента охраны памятников старины и позволила очистить мемориальные камни на месте, чтобы их не демонтировать. Первую чистку провела фирма OÜ Saare Vesta. «К сожалению, вынуждены признать, что полностью очистить камни не удалось», - сказал волостной старейшина Мадис Каллас.
По его словам, они ждут ценовые предложения от камнеобработчиков, чтобы следующей весной полностью очистить и восстановить мемориал.
Волость уже вложила в очистку камней более тысячи евро и готова выделить еще средства, чтобы полностью очистить мемориал.
Полиция в курсе происшествия и ищет нарушителей.