Вандалы осквернили мемориал погибшим советским солдатам

Около полутора месяца назад неизвестные осквернили мемориальные камни Техумарди, на которых написаны имена, сражавшихся на стороне советской армии и погибших в ночном сражении в Техумарди во время Второй мировой войны 8 октября 1944 года, сообщает портал Meie Maa.