Сб, 26.10.2019
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Вандалы осквернили мемориал погибшим советским солдатам

Мемориал в Техумарди.

ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Около полутора месяца назад неизвестные осквернили мемориальные камни Техумарди, на которых написаны имена, сражавшихся на стороне советской армии и погибших в ночном сражении в Техумарди во время Второй мировой войны 8 октября 1944 года, сообщает портал Meie Maa.

Волостная управа Сааремаа получила разрешение от Департамента охраны памятников старины и позволила очистить мемориальные камни на месте, чтобы их не демонтировать. Первую чистку провела фирма OÜ Saare Vesta. «К сожалению, вынуждены признать, что полностью очистить камни не удалось», - сказал волостной старейшина Мадис Каллас.

По его словам, они ждут ценовые предложения от камнеобработчиков, чтобы следующей весной полностью очистить и восстановить мемориал.

Волость уже вложила в очистку камней более тысячи евро и готова выделить еще средства, чтобы полностью очистить мемориал.

Полиция в курсе происшествия и ищет нарушителей.

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