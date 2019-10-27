Отть Тянак досрочно выиграл титул чемпиона мира по ралли

Тянак с самого начала сезона рассматривался специалистами, как один из главных претендентов на чемпионский титул. В сотрудничестве с командой "Тойоты", в которую Тянак перешел в 2018 году принесло плоды. За два сезона как сама конюшня, так и гонщик нашли необходимую химию и в этом сезоне Тянак сразу же взял с места в карьер. Шесть побед в 13 Гран-при сезона - в этом году Тянак одержал столько же викторий, сколько за всю карьеру в чемпионате мира. Ралли Швеции, Чили, Португалии, Финляндии и Уэльса - эти трассы видели иногда бесшабашную, но грамотную и тактически выверенную победу экипажа Оття Тянака и Мартина Ярвеоя.

Даже самые неудачные гонки сезона, в которых происходили технические неполадки, Тянак сумел проехать так, что его очковая копилка постоянно пополнялась. Исключением стало лишь Ралли Турции, где Тянак занял 16-е место.

В Испании Тянаку повезло: главный конкурент эстонца, Себастьян Ожье уже на втором спецучастке из-за поломки усилителя руля выбыл из конкуренции, а идущий на третьем месте в общем зачете Тьерри Нойвиль для Тянака особой угрозы не представлял.

В генеральной классификации чемпионата мира Тянак набрал, за этап до финиша Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль имеют очков и продолжат в Австралии борьбу за итоговое второе место.

По итогам основной части Ралли Каталонии Тянак занял третье место, а это означало, что победитель, Тьерри Нойвиль, сократил отставание от Тянака в общем зачете с 41 до 31 балла. Решающим стал бонусный заезд, в котором Тянаку необходимо было опередить Нойвиля или финишировать сразу за ним, чтобы разрыв по общему итогу испанского этапа не превышал бы тех самых 30 баллов.

По воле регламента Тянак стартовал на Power Stage последним, чтобы знать: завоевал он титул или нет.

Можно представить себе напряжение Тянака перед стартом и на трассе, когда надо выжимать из машины и себя все что можно, чтобы уже через 21 километр бонусного участка оказаться под душем из шампанского и быть задушенным в объятиях фанатов и команды "Тойота".