Хотите срочно продать недвижимость? Следуйте этим рекомендациям

1. Общайтесь открыто и будьте гибкими

Продажа начинается уже с первого телефонного разговора или электронного письма. Дайте потенциальному покупателю обзор продаваемой недвижимости, кратко представьте ее плюсы и минусы. В объявлении невозможно описать все, что интересует покупателя. Ваши ответы на его вопросы помогут ему решить, идти знакомиться с домом или квартирой поближе или нет.

Будьте гибкими, если это возможно, пытайтесь показывать имущество также по вечерам и в выходные дни. Старайтесь всегда быть доступными по телефону или перезвонить, если в данный момент не можете ответить. То же действует и в отношении электронного письма: отвечайте при первой возможности.

2. Документы, документы и еще раз документы

Проверьте, все ли договоры заключены нотариально, в порядке ли и действуют ли связанные с имуществом документы: чертежи проекта, разрешение на строительство и перестройку, договор о порядке использования, соглашение о сервитуте. Недостающие документы следует незамедлительно привести в порядок, чтобы продажа прошла без проблем. Неплохо будет показать покупателю распечатки ежемесячных коммунальных платежей, предоставить информацию о планах на будущее и сегодняшнем состоянии квартирного товарищества.

Все чаще быстрому совершению сделки препятствует отсутствие документации. Банки не выдадут жилищный кредит прежде, чем будут в порядке документы продающейся недвижимости. Кроме того, покупатель в ожидании может потерять интерес или владельцу придется снижать цену, не говоря уже о временных затратах. Чтобы все получилось так, как надо, приведите касающиеся недвижимости документы в порядок перед началом продажи!

3. Отношения собственности должны быть отрегулированы

Часто возникают проблемы с совместной собственностью у разведенных людей, поскольку нотариальный акт требует согласия и присутствия обеих сторон, и договор должен быть подписан обоими. Если одна из сторон не желает продавать имущество или, например, человек поселился в другой стране, достижение результата может занять много времени.

4. Не будьте непреклонными в плане цены

Кому не понравилось бы приобрести что-либо по скидке! Назначая цену, оставьте для себя возможность несколько поторговаться и будьте открыты для переговоров по цене – это неотъемлемая часть купли-продажи.

5. Приведите дом в порядок

Создайте приятную атмосферу для посторонних, приходящих к вам в дом: сделайте уборку, лишние вещи спрячьте подальше, проветрите комнаты и позаботьтесь, чтобы в доме хорошо пахло – хотя бы испеките вкусные булочки! Хорошо будет, если кто-то на это время выведет погулять домашнего любимца. Знакомить с недвижимостью лучше в светлое время, но если не хватает естественного света, убедитесь, чтобы даже более темные закоулки можно было хорошо рассмотреть.

Если нет опыта продажи недвижимости, но есть желание все же сделать это самостоятельно, то разумно было бы проконсультироваться с каким-либо специалистом известной фирмы недвижимости, знающего текущее положение на рынке. Так же можно сделать и в том случае, если в течение двух недель после публикации объявления о продаже недвижимости никто не проявил к этому интереса. Это значит, что либо цена слишком высокая, либо фотографии непрофессиональные, либо недостаточно информации.

Если решите привлечь бюро недвижимости, то выбирайте одну конкретную заслуживающую доверия фирму. Наличие нескольких посредников может вызвать путаницу у интересующихся покупкой и оставить ложное впечатление об объекте.