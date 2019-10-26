Стали известны новые подробности об убийце восьми сослуживцев в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае РФ, мог быть жертвой неуставных отношений. При этом призывная комиссия считала, что он имел достаточный уровень нервно-психической устойчивости, чтобы обращаться с оружием, пишет портал Фонтанка.ру.
Как сообщило издание Коммерсант, при прохождении призывной комиссии солдату поставили вторую группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Таким людям можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.
При этом Минобороны официально сообщило, что Шамсутдинов мог пойти на преступление именно на почве нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами, не связанными с несением службы.
Источники Коммерсант» говорят, что проверяется версия о том, что сослуживцы могли преследовать рядового из-за его национальности.
Бывший солдат-срочник данной части по имени Дмитрий сказал, что здесь ранее бывали случаи дедовщины. По его словам, поступок 20-летнего Шамсутдинова может быть связан с поведением старшего лейтенанта Данила Пьянкова, который регулярно унижал рядовых.
Бывшая возлюбленная Рамиля Шамсутдинова, сказала изданию Life, что он всегда был скромным и тихим, все конфликты старался разрешить мирным путем.
Инцидент произошел вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула рядовой начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия и убил восемь человек и ранил еще двоих. Сам он на допросе заявил, что не жалеет ни о чем.