Оскандалившаяся Керт Кинго возвращается в Рийгикогу

Кинго подала в отставку с поста министра внешней торговли и ИТ после скандала, связанного с решением нанять Якко Вяли в качестве советника министра.

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу вечером подписала заявление об отставке Кинго.

Президент пояснила журналистам, что получила заявление об отставке министра от премьер-министра Юри Ратаса в цифровой форме, когда еще находилась с визитом в Японии. Она дождалась возвращения в Эстонию, прежде чем подписать заявление, поскольку не считает смену министра обычным техническим делом.

Кальюлайд сказала, что намерена вскоре встретиться и с премьер-министром, чтобы обсудить, какой Ратас представляет себе роль в правительстве этого министра.

Отставка Кинго связана с обстоятельствами, окружающими решение нанять Якко Вяли в качестве советника министра. 23 октября Министерство экономики и коммуникаций (MKM) сообщило СМИ, что решение заключить трудовой договор с Вяли 18 октября приняла Керт Кинго. Кинго, 21 октября отвечавшая на вопросы депутатов в Рийгикогу, отрицала, что нанимала Вяли.

День спустя MKM, отвечая на запрос Раймонда Кальюлайда, повторило, что Кинго сама выразила желание, чтобы с Вяли заключили договор, и в результате он был заключен 18 октября. Согласно ответу MKM, 19 октября Вяли сам подал прошение о расторжении договора, которое было оформлено Кинго в тот же день.

Во лжи Кинго обвинили и премьер-министр Юри Ратас, и вице-председатель EKRE Мартин Хельме.