Фото: очаровательная квартира с дизайнерским ремонтом в Ласнамяэ

Квартира с планировкой на две стороны находится на восьмом этаже девятиэтажного дома и состоит из просторной кухни, проходной гостиной, двух спален, кабинета, вместительной гардеробной, ванной комнаты с окном и большой прихожей.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В квартире два балкона, один с выходом из гостиной и второй - из ванной. Окна заменены на пластиковые. В квартире произведен качественный ремонт с использованием дизайнерских решений. Установлена дополнительная звукоизоляция.

ФОТО: KV.EE

При реновации использованы только качественные материалы. Заменены радиаторы, двери, трубопровод, уложен качественный пол, сделан потолок. В отделке квартиры использовались светлые тона, что делает ее визуально еще просторнее. Туалет и ванная совмещены. В ванной комнате полы с подогревом, большая стильная ванна и душевая кабина.