Сб, 26.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Фото: очаровательная квартира с дизайнерским ремонтом в Ласнамяэ

Фото: очаровательная квартира с дизайнерским ремонтом в Ласнамяэ

ФОТО: KV.EE

В Ласнамяэ продается четырехкомнатная квартира с продуманным ремонтом и дизайнерскими решениями.

Квартира с планировкой на две стороны находится на восьмом этаже девятиэтажного дома и состоит из просторной кухни, проходной гостиной, двух спален, кабинета, вместительной гардеробной, ванной комнаты с окном и большой прихожей.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В квартире два балкона, один с выходом из гостиной и второй - из ванной. Окна заменены на пластиковые. В квартире произведен качественный ремонт с использованием дизайнерских решений. Установлена дополнительная звукоизоляция.

ФОТО: KV.EE

При реновации использованы только качественные материалы. Заменены радиаторы, двери, трубопровод, уложен качественный пол, сделан потолок. В отделке квартиры использовались светлые тона, что делает ее визуально еще просторнее. Туалет и ванная совмещены. В ванной комнате полы с подогревом, большая стильная ванна и душевая кабина. 

Ознакомьтесь с дополнительной информацией и красивыми фотографиями, которые находятся на странице портала недвижимости KV.EE.

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