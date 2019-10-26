Нил Ушаков ФОТО: Ieva Makare/LETA

В субботу на конгрессе латвийской партии "Согласие" был избран новый председатель - депутат Сейма Янис Урбанович. Партия, традиционно представляющая русскоязычных избирателей, находится в кризисе, а ее рейтинг достиг десятилетнего минимума.

В апреле 2019 года на фоне коррупционного скандала глава партии Нил Ушаков был отстранен от исполнения обязанностей мэра Риги. В мае он избрался в Европарламент, а в июле получил статус подозреваемого по делу о коррупции.

Новым председателем "Согласия" стал депутат Янис Урбанович, уже возглавляющий парламентскую фракцию "Согласия" в Сейме. Ушаков остается членом партии.

Урбанович до сих пор был вторым человеком в "Согласии". Он пообещал сконцентрироваться на внутрипартийных проблемах.

Новый председатель заявил, что русскоязычное население Латвии пребывает в апатии, а от "русской карты" все устали.

Урбанович выступает за добрососедские отношения с Россией, потому что среди избирателей партии много русскоязычных избирателей.

Партия получала первые места на трех последних парламентских выборах, десять лет управляла Рижской думой и до сих пор имеет большинство в ряде органов местного самоуправления.

Однако сейчас рейтинг "Согласия" упал до десятилетнего минимума - 14,5%, по данным социологической компании SKDS. Местные СМИ сообщают, что партия набрала долги почти на 400 тыс. евро.

На конгрессе в субботу члены партии открыто говорили о кризисе, критиковали СМИ за отсутствие поддержки, требовали перемен и обвиняли друг друга в "этническом национализме".

Еще весной Урбанович рассказывал Русской службе Би-би-си, что партии нужны перемены, потому что руководить из Брюсселя Ушаков не сможет.