В субботу на конгрессе латвийской партии "Согласие" был избран новый председатель - депутат Сейма Янис Урбанович. Партия, традиционно представляющая русскоязычных избирателей, находится в кризисе, а ее рейтинг достиг десятилетнего минимума.
В апреле 2019 года на фоне коррупционного скандала глава партии Нил Ушаков был отстранен от исполнения обязанностей мэра Риги. В мае он избрался в Европарламент, а в июле получил статус подозреваемого по делу о коррупции.
Новым председателем "Согласия" стал депутат Янис Урбанович, уже возглавляющий парламентскую фракцию "Согласия" в Сейме. Ушаков остается членом партии.
Урбанович до сих пор был вторым человеком в "Согласии". Он пообещал сконцентрироваться на внутрипартийных проблемах.
Новый председатель заявил, что русскоязычное население Латвии пребывает в апатии, а от "русской карты" все устали.
Урбанович выступает за добрососедские отношения с Россией, потому что среди избирателей партии много русскоязычных избирателей.
Партия получала первые места на трех последних парламентских выборах, десять лет управляла Рижской думой и до сих пор имеет большинство в ряде органов местного самоуправления.
Однако сейчас рейтинг "Согласия" упал до десятилетнего минимума - 14,5%, по данным социологической компании SKDS. Местные СМИ сообщают, что партия набрала долги почти на 400 тыс. евро.
На конгрессе в субботу члены партии открыто говорили о кризисе, критиковали СМИ за отсутствие поддержки, требовали перемен и обвиняли друг друга в "этническом национализме".
Еще весной Урбанович рассказывал Русской службе Би-би-си, что партии нужны перемены, потому что руководить из Брюсселя Ушаков не сможет.
В СМИ звучали призывы избавиться от "культа личности" Ушакова. Конгресс, на котором должны были выбрать нового главу, откладывался дважды.