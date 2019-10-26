Фургон влетел в окно здания, водитель скрылся с места ДТП

В пятницу, 25 октября, в 23.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП на улице Мулла в Хаапсалу. Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леане Лойде сказала Lääne Elu, что, по предварительным данным, фургон врезался в стену спортхолла (фургон протаранил панорамное окно — прим.ред.), водитель сбежал с места происшествия до прибытия полиции.