Тральщики НАТО в Эстонии: одна мина не в том месте - и цена на нефть взлетит к потолку во всем мире

Как пишет Postimees, никто точно не знает, сколько мин времен двух мировых войн все еще находится в водах Эстонии. Возле Балтийских берегов в военное время их было сброшено около 80 000, многие из них взорвались, другие обезврежены. Однако систематический учет найденным минам стали вести только после обретения независимости.

«С 1995 года мы обнаружили около 1200 мин. Мы находим почти сто мин в год, при помощи водолазов и кораблей. Даже если половина из 80 000 уже обезврежена, при нынешнем темпе, возможно, моим внукам и их внукам все равно придется иметь дело с этими минами», - сказал капитан Юри Саска, командующий Военно-морским флотом Эстонии.

Если на протяжении всего года военно-морской флот ищет мины силами трех эстонских минных тральщиков, то с понедельника прошлой недели по вчерашний день охотиться на старые мины в наших водах помогал 1-й постоянный минный флот НАТО, представленный семью военными кораблями из Дании, Великобритании, Нидерландов, Германии, Бельгии, Латвии и Норвегии.

Журналисты Postimees ознакомились с процесом разминирования НАТО на датском штабном корабле HDMS Thetis.

По словам капитана королевских Военно-морских сил Дании, Петера Крога, 1-й постоянный минный флот НАТО - это аналог службы 112, только для морских мин. Это означает, что они постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Командующий ВМФ Эстонии Юрис Саска и капитан королевских ВМС Дании Петер Крог. ФОТО: Sander Ilvest

Хотя в Балтийском море ведется поиск "исторических" мин, оставшихся со времен мировых войн, обращение с ними, по словам Крога, помогает обучить военных моряков нахождению современных и сложных мин. Крог заверил, что помощь группы НАТО уже требовалась в борьбе с современными минами. «В этом весь смысл обучения», - сказал он. В настоящее время мины используют более 50 стран.

Лейтенант ВМФ Бельгии Жан-Шарль дю Бус де Варнафф объяснил Postimees, что в недавних конфликтах мины, как правило, использовались теми cторонами, которые не имеют возможности вести симметричную войну.

«Тогда они применяют более коварные меры и, например, ставят мины посреди пролива. За счет этого они сразу получают огромное преимущество», - сказал он.

По словам Крога, для того, чтобы кто-то сбросил мину в море, необязательно, чтобы велась активная война. «Некоторые третьи стороны могут сделать это, даже террористы могут справиться с этим», - сказал он.

В качестве примера он указал, что если хотя бы одна мина будет сброшена в Ормузский пролив, соединяющий Персию и Оманский залив, цена на нефть мгновенно поднимется до потолка во всем мире. «Кто-то должен быть готов к решению таких проблем», - подчеркнул Крог.

Таким образом, группа по контролю за минами находится в Эстонии не только с целью расчистить здесь морское дно, но также пройти обучение и вывесить флаг НАТО.