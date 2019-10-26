Тральщики НАТО в Эстонии: одна мина не в том месте - и цена на нефть взлетит к потолку во всем мире

Всего одна мина, оказавшаяся не в том месте, может привести к росту цен на нефть во всем мире, говорят военные моряки, занимающиеся поиском взрывных устройств на море.
Как пишет Postimees, никто точно не знает, сколько мин времен двух мировых войн все еще находится в водах Эстонии. Возле Балтийских берегов в военное время их было сброшено около 80 000, многие из них взорвались, другие обезврежены. Однако систематический учет найденным минам стали вести только после обретения независимости.
«С 1995 года мы обнаружили около 1200 мин. Мы находим почти сто мин в год, при помощи водолазов и кораблей. Даже если половина из 80 000 уже обезврежена, при нынешнем темпе, возможно, моим внукам и их внукам все равно придется иметь дело с этими минами», - сказал капитан Юри Саска, командующий Военно-морским флотом Эстонии.
Если на протяжении всего года военно-морской флот ищет мины силами трех эстонских минных тральщиков, то с понедельника прошлой недели по вчерашний день охотиться на старые мины в наших водах помогал 1-й постоянный минный флот НАТО, представленный семью военными кораблями из Дании, Великобритании, Нидерландов, Германии, Бельгии, Латвии и Норвегии.
Журналисты Postimees ознакомились с процесом разминирования НАТО на датском штабном корабле HDMS Thetis.
По словам капитана королевских Военно-морских сил Дании, Петера Крога, 1-й постоянный минный флот НАТО - это аналог службы 112, только для морских мин. Это означает, что они постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Хотя в Балтийском море ведется поиск "исторических" мин, оставшихся со времен мировых войн, обращение с ними, по словам Крога, помогает обучить военных моряков нахождению современных и сложных мин. Крог заверил, что помощь группы НАТО уже требовалась в борьбе с современными минами. «В этом весь смысл обучения», - сказал он. В настоящее время мины используют более 50 стран.
Лейтенант ВМФ Бельгии Жан-Шарль дю Бус де Варнафф объяснил Postimees, что в недавних конфликтах мины, как правило, использовались теми cторонами, которые не имеют возможности вести симметричную войну.
«Тогда они применяют более коварные меры и, например, ставят мины посреди пролива. За счет этого они сразу получают огромное преимущество», - сказал он.
По словам Крога, для того, чтобы кто-то сбросил мину в море, необязательно, чтобы велась активная война. «Некоторые третьи стороны могут сделать это, даже террористы могут справиться с этим», - сказал он.
В качестве примера он указал, что если хотя бы одна мина будет сброшена в Ормузский пролив, соединяющий Персию и Оманский залив, цена на нефть мгновенно поднимется до потолка во всем мире. «Кто-то должен быть готов к решению таких проблем», - подчеркнул Крог.
Таким образом, группа по контролю за минами находится в Эстонии не только с целью расчистить здесь морское дно, но также пройти обучение и вывесить флаг НАТО.
«Присутствие войск НАТО в наших водах и демонстрация флага НАТО не менее важны», - сказал Саска, объяснив, что такие операции все еще довольно распространены в море. В конце концов, мы тоже часть НАТО.
Хотя находящиеся в водах Балтийского моря мины времен Первой и Второй мировых войн хорошо сохранились, они не представляют опасности до тех пор, пока их не начинают подвергать испытаниям.
"Датчики и аккумуляторы мин больше не работают, но сами они находятся в хорошей форме и стабильны», - сказал капитан-лейтенант Андреас Йохансен, находясь в комнате для сканирования морского дна на датском военном корабле.
Поэтому старая мина не должна реагировать на движения судов, но она может взорваться, если, например, попадет в рыболовную сеть, будет повреждена якорем судна или ее начнет двигать чересчур любопытный дайвер.
По словам Саска, борцы с минами, таким образом, сосредоточены в районах, где движение судов наиболее интенсивно, а также в зонах рыболовства или подводных строительных объектов.
«Мы обнаружили одну мину весом в тонну в 50 метрах от соединяющего Эстонию и Финляндию подводного электрокабеля. Теперь мы уже не можем ее удалить, ничего не поделаешь», - сказал Саска, добавив, что морское дно следует очищать до начала строительства.
«Отсюда урок: военно-морской флот надо ставить в известность прежде, чем что-либо строить под водой. Когда все построено, уже слишком поздно говорить - мол, приходите и проверьте», - сказал Саска.
Он добавил, что, теперь, к счастью, министерства и другие организации знают, что всегда сначала следует спросить военно-морской флот. При строительстве газопровода Эстония-Финляндия это уже было учтено: военных моряков попросили о помощи на ранней стадии, и территория была очищена от мин до начала строительства.
В ходе двухнедельной операции НАТО к среде было разминировано восемь взрывных устройств.