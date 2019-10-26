EKRE требует прекратить государственное финансирование секс-меньшинств

EKRE считает неприемлемым, что партии, ранее находившиеся у власти в Эстонии, «с годами построили сеть идеологических гражданских объединений, которые содержатся на деньги налогоплательщика».

«Гражданские объединения не должны быть рукой публичной власти. Гражданские объединения должны быть неправительственными организациями, существующими на пожертвования от граждан и членов, а не государственное финансирование», - говорится в обращении EKRE.

«Социал-демократическая партия, годами контролировавшая Министерство социальных дел, предоставила защиту со стороны государства ряду гомоорганизаций, которые почти полностью существуют на государственные деньги. Например, за последние шесть лет финансирование Эстонского объединения LGBT из кармана налогоплательщиков выросло в 16 раз — с 6000 евро в 2013 году до 96 000 евро в 2019 году», - заявила EKRE в своем обращении.

Партия считает, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать «пропагандирующие гомо- и гендерную идеологию объединения, которые стремятся изменить моральные принципы и позиции общества, в том числе значение брака и института семьи».

По словам партии, конституция обязывает государственные власти «защищать традиционную семью как основу общества».

EKRE называет противозаконной поддержку Эстонского объединения LGBT на средства налога на азартные игры. По закону Министерство социальных дел должно выделять средства с налога на азартные игры в поддержку проектов, связанных с медициной, опекой, семьями, пожилыми, людьми с инвалидностью и людьми с зависимостью от азартных игр. Финансирование объединения LGBT не входит в перечисленные в законе сферы, считает партия.