Отбывшая срок в американской тюрьме Мария Бутина вернулась в Россию.

Россиянку Марию Бутину, находящуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России, была агентом одного из российских чиновников и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, пишет "Интерфакс".