Фото с дрона: новый круговой перекресток почти готов

240-метровое продление улицы Айя, из-за строительства которого улица Лай в течение трех месяцев была частично закрыта для автотранспорта, откроется в ноябре, но тоже только частично: поначалу лишь для немоторизованного транспорта.

По сообщению горуправы Пярну, большая часть продления Aйя уже завершена, но из-за задержки с согласованием технических условий строительства теплотрассы и заключением договора с акционерным обществом Fortum продление будет завершено в мае следующего года, когда закончится отопительный сезон.

В центре нового отрезка улицы находится мощеный остров шириной в два метра с подъездной дорогой шириной 3,5 метра, парковочными местами и тротуаром шириной 2,5 метра с обеих сторон.

Новый отрезок улицы уменьшит транспортную нагрузку между центрами Pärnu Keskus и Port Artur 2 и обеспечит доступ к строящимся домам на улице Айя.