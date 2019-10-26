Сб, 26.10.2019
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Фото с дрона: новый круговой перекресток почти готов

C 1 ноября в Пярну откроется для движения улица Лай, которая с начала августа была частично закрыта для дорожного движения из-за строительных работ. За это время на улице Лай была построена новая круговая развязка, пишет Pärnu Postimees.

240-метровое продление улицы Айя, из-за строительства которого улица Лай в течение трех месяцев была частично закрыта для автотранспорта, откроется в ноябре, но тоже только частично: поначалу лишь для немоторизованного транспорта.

По сообщению горуправы Пярну, большая часть продления Aйя уже завершена, но из-за задержки с согласованием технических условий строительства теплотрассы и заключением договора с  акционерным обществом Fortum продление будет завершено в мае следующего года, когда закончится отопительный сезон.

В центре нового отрезка улицы находится мощеный остров шириной в два метра с подъездной дорогой шириной 3,5 метра, парковочными местами и тротуаром шириной 2,5 метра с обеих сторон.

Новый отрезок улицы уменьшит транспортную нагрузку между центрами Pärnu Keskus и Port Artur 2 и обеспечит доступ к строящимся домам на улице Айя.

Строительные работы выполняет YIT Eesti. Строительство отрезка улицы и кольцевой развязки обошлось в 934 869 евро.

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