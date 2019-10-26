Картина дня: протест водителей, осквернение мемориала воинам и перевод часов

Тральщики НАТО в Эстонии: одна мина не в том месте - и цена на нефть взлетит к потолку во всем мире

Никто точно не знает, сколько мин времен двух мировых войн все еще находится в водах Эстонии. Возле Балтийских берегов в военное время их было сброшено около 80 000, многие из них взорвались, другие обезврежены. Читать далее...

Вандалы осквернили мемориал погибшим советским солдатам

Неизвестные осквернили мемориальные камни Техумарди, на которых написаны имена, сражавшихся на стороне советской армии и погибших в ночном сражении в Техумарди во время Второй мировой войны 8 октября 1944 года. Читать далее...

Главврач отделения экстренной медицины: пациент никому не нужен

Главный врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский с горечью констатирует неприятный факт: создается впечатление, что в нашей системе здравоохранения пациент никому не нужен. Читать далее...

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

Этой осенью Эстония перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра. Читать далее...

Новоиспеченная разоблачительница коррупционеров Вирумаа

Занимающая с этого лета пост окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийза Нуут фокусируется на коррупционных преступлениях. И у тех местных связанных с властью должностных лиц, кто нечист на руку, есть основания ее опасаться. Читать далее...

Водители обещают остановить автобусы, если им не увеличат зарплату

Работающие в Ида-Вирумаа водители автобусов АО Sebe требуют в преддверии нового договора зарплату в размере 1200 евро в месяц. Читать далее...

Сравните цены: во сколько обойдется поход в первый в Эстонии ресторан KFC?

В четверг в торговом центре Ülemiste открылся первый в Эстонии ресторан KFC и стали известны местные цены на ведерко кусочков курицы и другие популярные блюда. Читать далее...

Из предприятий пищепрома Эстонии самые высокие зарплаты - на крафтовой пивоварне

лидером в части заработной платы среди всех предприятий пищевой промышленности Эстонии является крафтовая пивоварня Põhjala. Читать далее...

Орудует вор? Подозрительный мужчина привлек внимание жителя Таллинна

В редакцию Postimees обратился житель Нымме, который пожаловался, что в районе улицы Хийу почтовые ящики обшаривает подозрительный индивид. Читать далее...

Леденящий душу ужас под маской семейной идиллии: как 13 детей стали жертвами насилия

Обычно в нашем представлении семья обеспечивает безопасность и поддержку, но есть случаи, когда дети больше всего страдают именно от тех, кто должен о них заботиться. В семье Дэвида и Луизы Турпин росло 13 детей, которые впоследствии оказались жертвами насилия. Читать далее...

Пять уроков на дне и ниже