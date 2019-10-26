Департамент: эстонские строительные фирмы могут вернуться на родину из-за рубежа

Поскольку количество выдаваемых разрешений на строительство на наших основных экспортных рынках во главе с Финляндией пошло на спад, эстонские строительные компании могут вернуться на родину и начать больше строить здесь, пишет ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Мерике Синисаар.
В прошлом году на строительном рынке велись споры о том, наступил ли бум и грядет ли самый успешный год. Однако первая половина этого года была тихой и стабильной, сообщает Postimees.
Объемы строительства увеличились на 2% в первом квартале и на 3% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел из-за активной деятельности компаний на зарубежных рынках. На внутреннем рынке объемы строительства снизились. Строительные работы за рубежом в общем случае составляют около десятой части всех строительных работ, этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом. Типичным застройщиком на иностранном рынке является компания с 20-ю или более сотрудниками, которые в основном занимаются строительством зданий.
Где строят эстонские предприятия?
Согласно статистике Банка Эстонии, строительство наиболее активно ведется в Финляндии (2/3 всех строительных услуг продается в Финляндии), затем следуют Швеция, Норвегия, Латвия, Германия, Россия и Литва. На эти страны приходится около 95% всех строительных работ, проводимых за рубежом. Из более отдаленных стран следует отметить Китай, Японию, ОАЭ и Канаду. В большинстве случаев это либо общие, либо специальные строительные работы (работы, требующие определенных навыков, таких как энергетика зданий, кровельные работы, установка компьютерных систем).
Как идут дела у строителей в Евросоюзе?
В Европейском Союзе в 2018 году объем строительства был на 2% больше, чем годом ранее. Лучшими застройщиками были Латвия (22%), Венгрия (21%) и Словения (20%), из основных стран-партнеров - Финляндия (2%), Германия (0,3%), Норвегия (3%), Швеция (-1%).
Первая половина этого года также началась хорошо. В целом по ЕС объемы строительства увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Венгрия по-прежнему находится на переднем плане (35%), но и в Литве объемы строительства также быстро увеличились. В Эстонии и Латвии сильный прошлогодний рост сменился более скромным (по 3% каждый), оставаясь на уровне, аналогичном среднему по ЕС.
Каким представляется будущее?
Сейчас мы все чаще слышим новости о все более ухудшающейся экономической ситуации. Строители также чувствуют себя менее уверенно. Одним из показателей устойчивости строительного рынка является статистика разрешений на строительство.
В первой половине этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, полезная площадь зданий, получивших разрешение на строительство, снизилась в целом по ЕС на 2%. Если в Эстонии и Латвии этот показатель вырос на 2% и 13% соответственно, то в других основных странах-партнерах спрос на новые помещения снизился, причем больше всего - в Финляндии и Литве (-16% и -15% соответственно). В Литве снижение в основном связано с жилищным строительством, но в Финляндии ожидается, что снижение будет примерно одинаковым в строительстве как жилых, так и нежилых домов. Швеции удалось сохранить прошлогодний уровень.
В Эстонии и в третьем квартале продолжился рост полезной площади зданий, получивших разрешение на строительство. Может ли это означать увеличение объемов строительства на внутреннем строительном рынке по причине того, что эстонские строительные компании больше не чувствуют себя столь хорошо в основных странах-партнерах и поэтому стали менее востребованы? Это покажет время!