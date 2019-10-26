Департамент: эстонские строительные фирмы могут вернуться на родину из-за рубежа

В прошлом году на строительном рынке велись споры о том, наступил ли бум и грядет ли самый успешный год. Однако первая половина этого года была тихой и стабильной, сообщает Postimees.

Объемы строительства увеличились на 2% в первом квартале и на 3% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел из-за активной деятельности компаний на зарубежных рынках. На внутреннем рынке объемы строительства снизились. Строительные работы за рубежом в общем случае составляют около десятой части всех строительных работ, этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом. Типичным застройщиком на иностранном рынке является компания с 20-ю или более сотрудниками, которые в основном занимаются строительством зданий.

Где строят эстонские предприятия?

Согласно статистике Банка Эстонии, строительство наиболее активно ведется в Финляндии (2/3 всех строительных услуг продается в Финляндии), затем следуют Швеция, Норвегия, Латвия, Германия, Россия и Литва. На эти страны приходится около 95% всех строительных работ, проводимых за рубежом. Из более отдаленных стран следует отметить Китай, Японию, ОАЭ и Канаду. В большинстве случаев это либо общие, либо специальные строительные работы (работы, требующие определенных навыков, таких как энергетика зданий, кровельные работы, установка компьютерных систем).

Как идут дела у строителей в Евросоюзе?

В Европейском Союзе в 2018 году объем строительства был на 2% больше, чем годом ранее. Лучшими застройщиками были Латвия (22%), Венгрия (21%) и Словения (20%), из основных стран-партнеров - Финляндия (2%), Германия (0,3%), Норвегия (3%), Швеция (-1%).

Первая половина этого года также началась хорошо. В целом по ЕС объемы строительства увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Венгрия по-прежнему находится на переднем плане (35%), но и в Литве объемы строительства также быстро увеличились. В Эстонии и Латвии сильный прошлогодний рост сменился более скромным (по 3% каждый), оставаясь на уровне, аналогичном среднему по ЕС.

Каким представляется будущее?

Сейчас мы все чаще слышим новости о все более ухудшающейся экономической ситуации. Строители также чувствуют себя менее уверенно. Одним из показателей устойчивости строительного рынка является статистика разрешений на строительство.

В первой половине этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, полезная площадь зданий, получивших разрешение на строительство, снизилась в целом по ЕС на 2%. Если в Эстонии и Латвии этот показатель вырос на 2% и 13% соответственно, то в других основных странах-партнерах спрос на новые помещения снизился, причем больше всего - в Финляндии и Литве (-16% и -15% соответственно). В Литве снижение в основном связано с жилищным строительством, но в Финляндии ожидается, что снижение будет примерно одинаковым в строительстве как жилых, так и нежилых домов. Швеции удалось сохранить прошлогодний уровень.