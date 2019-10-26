Финско-шведская полицейская операция выявила наркотики и оружие

В ходе операции было конфисковано более 800 таблеток амфетамина и экстази, а также марихуана. У преступников изъяли также огнестрельное оружие.

В ходе операции проводились обыски в домах и проверялись транспортные средства.

По сообщению Таможни Швеции, речь идет о самом масштабном рейде у границы Финляндии и Швеции. В операции участвовали 50 сотрудников таможни, полици и прокуратуры. В Норрботтене на шведской стороне границы в течение двух недель осуществляли усиленный контроль движения.

Комиссар Туомо Сейккула из Полиции Финляндии говорит, что возглавляемая шведской стороной операция была направлена против наркопреступности. "Были пойманы как члены ОПГ, так и отдельные преступники", - говорит Сейккула.

По словам Сейккула, конфискованные наркотики предполагалось реализовать в северных частях Финляндии и Швеции.