Зеленский поссорился на Донбассе с добровольцами: «Я не лох, я сказал: оружие убери»

Но его беседа с ними «об отводе и фронте» закончилась на повышенных тонах, пишет NEWSru.

Как говорится в сообщении одного из Telegram-каналов Национального корпуса, на который ссылается УНИАН, бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть, поговорить. Глава государства заговорил о необходимости разведения сил и потребовал убрать оружие.

«Люди хотят отвода, - сказал глава государства. - И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные - они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой».

Добровольцы призвали Зеленского «оценить все риски отвода», который, по их мнению, представляет собой капитуляцию. «Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств», - парировал Зеленский.

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Когда разговор зашел об акциях против разведения сил, которые несколько дней проходят на Украине, беседа продолжилась в менее дружелюбном ключе.

Военнослужащий ООС (Операцию объединенных сил) спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций «Нет капитуляции», прошедших по всей Украине: «Люди требовали встречи», - сказал доброволец, отметив, что Зеленскому передали информацию об акциях протеста на Украине и о желании участников встретиться с ним.

На это Зеленский ответил: «Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? - сказал Зеленский на предложение закрепить на бумаге устраивающие националистов договоренности. - Ты о чем сейчас, какая капитуляция?».

Доброволец по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору (Николаевской области) Стаднику письмо с требованием встречи с президентом. «Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: „Оружие убери“. Ты меня не переводи на акции», - сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», - добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.

Зеленский заявил, что ему безразлично с кем подписывать перемирие. Главное - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

Далее между президентом и националистами завязался спор на повышенных тонах, после чего глава государства вновь озвучил цель своего приезда и удалился в сопровождении советников.

Офис президента данную поездку в Донбасс не анонсировал, а также пока не публиковал официальных заявлений на этот счет, отмечает «Интерфакс».

На встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии.

Ранее в субботу парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять радикалам. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года.