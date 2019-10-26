С субботы до конца года на Чудском озере разрешена ловля рыбы донным неводом

Министр сельской жизни может возобновлять промысел рыбы на водоеме, где он был приостановлен, если после поступления данных по промыслу рыбы возможности профессионального рыбного промысла или лимит добычи на год не исчерпаны, сообщил BNS пресс-секретарь министерства.

Профессиональный рыбный промысел может возобновляться на определенный срок в одном или нескольких уездах, на малых островах с постоянным населением, в отношении определенных рыболовных снастей, вида рыбы и разрешения на промысел рыбы в рамках закона.