Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек, найденных в грузовике в английском графстве Эссекс, предъявлено водителю - 25-летнему ирландцу Мо Робинсону.

Полиция обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс в ночь на среду.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.

В пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны двое жителей города Уоррингтон (мужчина и женщина, обоим по 38 лет), а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии, его задержали в аэропорту Стэнстед.