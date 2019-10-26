Умерла солистка «Бурановских бабушек»

В связи с утратой руководитель региона выразил соболезнования родным и близким Пугачевой. 28 октября ей исполнилось бы 84 года. О дате и месте похорон не сообщается.

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. В 2009 году «Бурановские бабушки» подписали контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая запатентовала права на этот бренд. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку и занял второе место. В 2014 году стало известно о смерти еще одной «Бурановской бабушки» Елизаветы Зарбатовой.