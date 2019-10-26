Сб, 26.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Хельме: можем и подождать с кандидатурой министра, пока не получим подходящего генпрокурора

Министр внутренних дел Март Хельме.

ФОТО: Joosep Pank

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что у партии семь или восемь кандидатов на пост министра внешней торговли и инфотехнологий, но партия может и не представить конкретного кандидата, пока министр юстиции не представит устраивающего EKRE кандидата на пост генпрокурора, передает Rus.ERR.

По словам Марта Хельме, большая часть кандидатов в министры - члены партии, но есть и не состоящие в ней люди. "Разговоры о том, что у нас короткая скамейка, абсолютно не отвечают действительности. У нас также в парламентской фракции есть два человека, которые могли бы занять этот пост. Мы уже говорили, что не будем вечно ждать, пока Лавли Перлинг исполняет обязанности генерального прокурора", - заявил Хельме в интервью ERR.

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