Хельме: можем и подождать с кандидатурой министра, пока не получим подходящего генпрокурора

По словам Марта Хельме, большая часть кандидатов в министры - члены партии, но есть и не состоящие в ней люди. "Разговоры о том, что у нас короткая скамейка, абсолютно не отвечают действительности. У нас также в парламентской фракции есть два человека, которые могли бы занять этот пост. Мы уже говорили, что не будем вечно ждать, пока Лавли Перлинг исполняет обязанности генерального прокурора", - заявил Хельме в интервью ERR.