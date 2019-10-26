Ратас раскритиковал в соцсетях позицию Хельме

По словам председателя EKRE Марта Хельме, у них есть семь-восемь кандидатов на должность министра внешней торговли и инфотехнологий, но они не могут выдвигать конкретного кандидата до тех пор, пока министр юстиции Райво Аэг («Отечество») не представит подходящего национал-консерваторам кандидата на должность генпрокурора.

Юри Ратас пишет в социальных сетях, что, согласно закону, задача министра юстиции состоит в назначении генерального прокурора, и, конечно, это предложение будет обсуждаться совместно правительством. «Согласно коалиционному соглашению, пост министра внешней торговли и инфотехнологий должен занимать Эстонская консервативная народная партия. Это области, имеющие огромное значение как для государства, так и для частного сектора, которые требуют полной отдачи. Поэтому важно, чтобы новый министр вскоре вступил в должность», - пишет Ратас.

«Точно так же ясно, что сроки назначения генерального прокурора не могут быть связаны с обязательством EKRE как можно скорее найти компетентного кандидата для должности министра внешней торговли и инфотехнологий », - подчеркивает Ратас.