Ратас раскритиковал в соцсетях позицию Хельме

Назначение генерального прокурора не может быть связано с обязательством EKRE как можно скорее найти компетентного кандидата для должности министра внешней торговли и инфотехнологий, критикует премьер-министр Юри Ратас (Центральная партия) позицию Мартина Хельме, передает Postimees.
По словам председателя EKRE Марта Хельме, у них есть семь-восемь кандидатов на должность министра внешней торговли и инфотехнологий, но они не могут выдвигать конкретного кандидата до тех пор, пока министр юстиции Райво Аэг («Отечество») не представит подходящего национал-консерваторам кандидата на должность генпрокурора.
Юри Ратас пишет в социальных сетях, что, согласно закону, задача министра юстиции состоит в назначении генерального прокурора, и, конечно, это предложение будет обсуждаться совместно правительством. «Согласно коалиционному соглашению, пост министра внешней торговли и инфотехнологий должен занимать Эстонская консервативная народная партия. Это области, имеющие огромное значение как для государства, так и для частного сектора, которые требуют полной отдачи. Поэтому важно, чтобы новый министр вскоре вступил в должность», - пишет Ратас.
«Точно так же ясно, что сроки назначения генерального прокурора не могут быть связаны с обязательством EKRE как можно скорее найти компетентного кандидата для должности министра внешней торговли и инфотехнологий », - подчеркивает Ратас.
По словам главы правительства, правительственные партии могут совместно обсуждать свои проблемы, тревоги и идеи в различных форматах коалиционной дискуссии. «Политические заявления, декларации или петиции по вопросам, вызывающим разногласия, никоим образом не способствуют достижению общих целей или сотрудничеству по сути», - пишет он.