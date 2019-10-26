Сб, 26.10.2019
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Россиянка Мария Ласицкене выбрана легкоатлеткой года

В Таллинне прошла церемония награждения лучших легкоатлетов года Golden Tracks.

У мужчин звание лучшего спортсмена завоевал норвежский бегун Карстен Вархольм, обновивший в этом году рекорд Европы на дистанции 400 метров с барьерaми. На чемпионате мира в Дохе Вархольм завоевал золото, как и на чемпионате Европы в залах.

Награду у женщин завоевала Мария Ласицкене. 26-летняя россиянка в этом году стала трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы в залах.

Отмечены были также и лучшие молодые легкоатлеты: награды завоевали немецкий десятиборец, 21-летний Никлас Кауль, завоевавший золото на ЧМ в Дохе, а у женщин - прыгунья в высоту из Украины Ярослава Магучих. 18-летняя спортсменка стала в этом году чемпионкой среди юниоров и завоевала медаль ЧМ в Дохе.

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