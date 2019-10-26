Россиянка Мария Ласицкене выбрана легкоатлеткой года

У мужчин звание лучшего спортсмена завоевал норвежский бегун Карстен Вархольм, обновивший в этом году рекорд Европы на дистанции 400 метров с барьерaми. На чемпионате мира в Дохе Вархольм завоевал золото, как и на чемпионате Европы в залах.

Награду у женщин завоевала Мария Ласицкене. 26-летняя россиянка в этом году стала трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы в залах.