Россиянка Мария Ласицкене выбрана легкоатлеткой года

В Таллинне прошла церемония награждения лучших легкоатлетов года Golden Tracks.
У мужчин звание лучшего спортсмена завоевал норвежский бегун Карстен Вархольм, обновивший в этом году рекорд Европы на дистанции 400 метров с барьерaми. На чемпионате мира в Дохе Вархольм завоевал золото, как и на чемпионате Европы в залах.
Награду у женщин завоевала Мария Ласицкене. 26-летняя россиянка в этом году стала трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы в залах.
Отмечены были также и лучшие молодые легкоатлеты: награды завоевали немецкий десятиборец, 21-летний Никлас Кауль, завоевавший золото на ЧМ в Дохе, а у женщин - прыгунья в высоту из Украины Ярослава Магучих. 18-летняя спортсменка стала в этом году чемпионкой среди юниоров и завоевала медаль ЧМ в Дохе.