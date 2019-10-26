Сб, 26.10.2019
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Последствия шторма: дерево упало на микроавтобус

Сегодня вечером в Ярвамаа штормовой ветер сломал дерево, которое упало на проезжавший мимо микроавтобус, передает Postimees.

В 20:40 дерево, сломанное сильным ветром, стало причиной аварии в деревне Кирна, Ярвамаа. Росшее рядом с автобусной остановкой дерево упало на дорогу между Пайде и Тюри и попало в микроавтобус Ford, который направлялся в сторону Тюри.

Хотя машина была повреждена, к счастью, никто не пострадал, в Ford находился только водитель. Разбилось правое переднее ветровое стекло автобуса и крыло, и почти вся правая сторона получила вмятины и царапины из-за сломанного дерева.

Движение в одном направлении было прервано примерно в течение получаса. В Тюри спасатели разрезали дерево на куски, и Ford продолжил путь.

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