Последствия шторма: дерево упало на микроавтобус

В 20:40 дерево, сломанное сильным ветром, стало причиной аварии в деревне Кирна, Ярвамаа. Росшее рядом с автобусной остановкой дерево упало на дорогу между Пайде и Тюри и попало в микроавтобус Ford, который направлялся в сторону Тюри.

Хотя машина была повреждена, к счастью, никто не пострадал, в Ford находился только водитель. Разбилось правое переднее ветровое стекло автобуса и крыло, и почти вся правая сторона получила вмятины и царапины из-за сломанного дерева.