Умер приговоренный к семи пожизненным заключениям серийный убийца

Милат умер в возрасте 74 лет от рака. Серийному убийце диагностировали рак горла и желудка полгода назад. 11 октября преступника перевели из мужской тюрьмы максимально строгого режима (Administrative Maximum Facility) на лечение в больницу Сиднея. 27 октября он скончался. Сообщается, что по факту его смерти проведут расследование, пишет Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

Преступник был арестован в 1994 году после того, как его заподозрили в убийстве семи человек. Полиция нашла закопанные тела в одном из лесов недалеко от Сиднея. Также его подозревают в причастности к делам о пропавших без вести.

Милат совершал преступления в период с 1989 по 1992 год. Все его жертвы — молодые туристы до 21 года, которые путешествовали по Австралии. Он стрелял в них из ружья, некоторых закалывал ножом, а затем использовал тела для прицельной стрельбы, предполагают в полиции. Одну из жертв он обезглавил, почти всех насиловал до или после смерти.