За один час в ДТП пострадали два пешехода

Вчера, 26 октября, в 20.06 в Маарду на перекрестке улиц Оруметса и Калласмаа 67-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 63-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.00 в Нарве возле Кренгольми, 10 автомобиль Opel Omega, за рулем которого был 46-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в Нарвскую больницу для проверки здоровья.