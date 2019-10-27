Список имен, которые опасно гуглить

Ссылки по именам, которые вошли в рейтинг, чаще других ведут на опасные сайты, способные заразить гаджет вирусами, вымогателями, рекламными приложениями и т.п, пишет "Интерфакс".

Предсказуемо большую часть топа заняли актрисы.

Так, на десятом месте оказалась Тесса Томпсон, известная, в первую очередь, по фильмам "Тор: Рагнарек" и "Люди в черном: Интернэшнл".

Во вторую пятерку также вошли рэперы Ники Минаж и Lil Wayne, легендарный Джеки Чан и телеведущий Джимми Фэллон.

На пятой строке - Лупита Нионго, снявшаяся в лентах "12 лет рабства", "Черная пантера". Четвертая позиция - у актрисы Анны Кендрик ("Идеальный голос", "Сумерки").

Третья в рейтинге - Софи Тернер (Санса Старк из "Игры престолов").

Второй - телеведущий Джеймс Корден.