Феноменальная российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при с мировым рекордом

15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом россиянка заработала за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами. Предыдущее достижение также принадлежит россиянке: на мемориале Ондрея Непалы она набрала 238, 69 балла по итогам (163,78 балла в произвольной программе).