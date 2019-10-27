Вс, 27.10.2019
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Феноменальная российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при с мировым рекордом

Александра Трусова.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при Skate Canada,  сообщает Lenta.ru.

15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом россиянка заработала за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами. Предыдущее достижение также принадлежит россиянке: на мемориале Ондрея Непалы она набрала 238, 69 балла по итогам (163,78 балла в произвольной программе).

Второе место досталось японке Рики Кихире. В ее активе 230,33 балла. Другая россиянка Евгения Медведева сумела реабилитироваться после неудачи в короткой программе. Она показала третий результат в произвольной программе (146,73 балла).

Трусова занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Выступая на соревнованиях среди юниоров, россиянка неоднократно демонстрировала сложные прыжки во время прокатов.

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