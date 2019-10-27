СМИ: лидер террористической группировки ИГ убит

"Ценный объект из ИГ" был ликвидирован военными силами во главе с США в сирийской провинции Идлиб, сообщил военный источник. Впоследствии его слова подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

О ликвидации лидера ИГ также сообщил Newsweek со ссылкой на представителя Сухопутных войск США и CNN - тоже со ссылкой на источники. По их версии Абу аль-Багдади, блокированный американскими военными, покончил с собой, взорвав пояс шахида.

Источники Reuters в иранском правительстве, в свою очередь, сообщили, что сирийская сторона уведомила их о том, что аль-Багдади убит.

Кроме того, президент США Дональд Трамп несколько часов тому назад сообщил в своем Twitter, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он он имел в виду. Белый дом также анонсировал "важное объявление" американского лидера, но также не пояснил, о чем идет речь. Объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по времени восточного побережья США (15:00 по Эстонии).

Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера ИГ. Об этом, как передает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отметим, российские военные заявляли, что убили главаря ИГ еще два года назад. Однако, в апреле этого года лидер ИГИЛ появился в видеоролике и призвал террористов продолжать борьбу.

8 лет назад Госдепартамент США объявил, что выплатит 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать аль-Багдади или его убить.

Как напоминает РИА "Новости", Аль-Багдади (Ибрагим ас-Самарраи) родился в Ираке в 1971 году. Во время учебы в Багдадском университете его называли "иракским Месси" за превосходное владение мячом. Сокурсники отзывались о нем, как о скромном и необщительном человеке, который, в то же время, отличался религиозностью.

"Поверить, что Багдади и прилежный студент ас-Самарраи - одно и то же лицо, было невозможно!" - признавались те, кто его знал в ту пору. Политические взгляды террориста номер один начали формироваться после вторжения США в Ирак в 2003 году. Тогда он вступил в ряды армии Саддама Хусейна.

Через год он попал в плен к американцам, однако Аль-Каида"* помогла ему выбраться. В результате аль-Багдади объявил себя членом этой террористической группировки.