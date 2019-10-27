Вс, 27.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Британский танк Challenger 2 на параде в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

В воскресенье в Тапа прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки.

В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков Challenger, передал главный штаб Сил обороны.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений Tractable.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране британский контингент боевой группы союзников — на смену королевским гусарам Его Величества придут королевские гусары Ее Величества.

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