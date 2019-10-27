В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков Challenger, передал главный штаб Сил обороны.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений Tractable.