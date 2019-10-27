Ловушка для строителя: нарвитянин работал два месяца, но не получил ни цента

В 2016 году Цветкову стало не до любимых хобби - нумизматики и филателии: он отчаянно искал постоянную работу. В конце года улыбнулась удача: ему позвонил владелец строительной компании Hamiland OÜ Сергей Давыдовский и предложил заняться установкой заборов в Эстонии и Финляндии, пишет Postimees со ссылкой на передачу «Инсайт».

По словам Цветкова, ему пообещали сказочные условия: 100 евро в день брутто, отпускные, командировочные, поэтому он собрал чемодан и уже в следующем месяце поехал в свою первую командировку в Финляндию.

После двух месяцев работы Цветков остался с пустыми руками и пригрозил обратиться в Комиссию по трудовым спорам, после чего получил от Давыдовского удивительный ответ:«Ты не получишь вообще ничего и на этом все».