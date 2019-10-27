Многие русскоязычные жители Финляндии хотят поменять фамилию ради карьеры

11-летняя Дана Мекетенич-Ходович хочет сменить фамилию. Девочка считает, что так ей будет проще в школе и со сверстниками.

"Меня в школе не обижают из-за имени. Просто многие финские ребята не могут его выговорить, произносят неправильно. Фамилия из двух частей, и многие ошибаются, думают, что первая часть – это и есть мое имя", – говорит Дана.

Мама Даны, Анна Капанен, в свое время столкнулась с той же проблемой, что и дочь тридцать лет спустя. В Петрозаводске финская фамилия Анны была поводом для любопытства – и не всегда желанного.

"На русский манер фамилия произносится как Кабанен. В школе даже учительница позволяла себе замечания в мой адрес", - говорит Анна.

Дана носит румынскую фамилию отца, и без его согласия поменять свое трудное для финнов имя не может. Остается ждать 18-летия: в Финляндии сменить имя на законных основаниях может любой совершеннолетний гражданин.

Иностранное имя – препятствие на пути к карьере?

Дана не одинока в своих трудностях. Некоторые считают, что иностранное имя усложняет жизнь в Финляндии и может стать препятствием в поиске работы, что подтверждают и свежие исследования. Эти трудности на себе ощутили и многие русскоязычные. Почти половина (49%) из пятисот опрошенных в соцсетях подписчиков русскоязычной службы новостей Yle считает, что сталкивались с дискриминацией на рынке труда из-за своего имени или родного языка.

"У меня были проблемы с очень хорошим образованием и крепким резюме вообще получить хоть какой-то ответ, не то чтобы приглашение на собеседование. В прошлый раз после сотни попыток на собеседование пригласили только в одну контору, там я, собственно, и работаю", - говорит Михаил Ионин из Турку.

"Из 500 резюме только 5 собеседований в Хельсинки. При наличии финского образования и 4-х языков (финский, английский, шведский и русский). В итоге только по рекомендации пригласили на работу", – делится в комментариях к опросу Альбина Райвио.

Новое имя - новая жизнь?

Иногда, чтобы облегчить себе жизнь, русскоязычные берут финское имя или меняют его, например, в браке. Многие считают, что это действительно помогает.

"Я десять дет прожила в Финляндии с русской фамилией и вот уже 13 живу с финской. Могу сказать, что с финским именем действительно стала получать больше отклика в поисках работы, стали чаще приглашать на собеседования. С другой стороны, за это время я приобрела больше опыта в своей сфере, поэтому нельзя прямо сказать, что все зависит только от имени. Что касается личных отношений, то многие мои друзья-финны даже жалели, что я сменила имя, говорили, что у меня очень красивая, благородно звучащая фамилия – Добрынина", – делится Эйва Айраксинен.