Многие русскоязычные жители Финляндии хотят поменять фамилию ради карьеры

Несмотря на то, что почти половина опрошенных Новостной службой Yle русскоязычных заявили, что сталкивались с дискриминацией на рынке труда в Финляндии, до надзорных органов доходят лишь единичные заявления о дискриминации на основании национальности или языка. Самая распространенная причина, по которой люди обращаются за помощью в инстанции - дискриминация по состоянию здоровья. Тем не менее, многие русскоязычные хотят поменять имя на финское, веря в то, что это облегчит им жизнь в будущем. Со многими так и происходит.
11-летняя Дана Мекетенич-Ходович хочет сменить фамилию. Девочка считает, что так ей будет проще в школе и со сверстниками.
"Меня в школе не обижают из-за имени. Просто многие финские ребята не могут его выговорить, произносят неправильно. Фамилия из двух частей, и многие ошибаются, думают, что первая часть – это и есть мое имя", – говорит Дана.
Мама Даны, Анна Капанен, в свое время столкнулась с той же проблемой, что и дочь тридцать лет спустя. В Петрозаводске финская фамилия Анны была поводом для любопытства – и не всегда желанного.
"На русский манер фамилия произносится как Кабанен. В школе даже учительница позволяла себе замечания в мой адрес", - говорит Анна.
Дана носит румынскую фамилию отца, и без его согласия поменять свое трудное для финнов имя не может. Остается ждать 18-летия: в Финляндии сменить имя на законных основаниях может любой совершеннолетний гражданин.
Иностранное имя – препятствие на пути к карьере?
Дана не одинока в своих трудностях. Некоторые считают, что иностранное имя усложняет жизнь в Финляндии и может стать препятствием в поиске работы, что подтверждают и свежие исследования. Эти трудности на себе ощутили и многие русскоязычные. Почти половина (49%) из пятисот опрошенных в соцсетях подписчиков русскоязычной службы новостей Yle считает, что сталкивались с дискриминацией на рынке труда из-за своего имени или родного языка.
"У меня были проблемы с очень хорошим образованием и крепким резюме вообще получить хоть какой-то ответ, не то чтобы приглашение на собеседование. В прошлый раз после сотни попыток на собеседование пригласили только в одну контору, там я, собственно, и работаю", - говорит Михаил Ионин из Турку.
"Из 500 резюме только 5 собеседований в Хельсинки. При наличии финского образования и 4-х языков (финский, английский, шведский и русский). В итоге только по рекомендации пригласили на работу", – делится в комментариях к опросу Альбина Райвио.
Новое имя - новая жизнь?
Иногда, чтобы облегчить себе жизнь, русскоязычные берут финское имя или меняют его, например, в браке. Многие считают, что это действительно помогает.
"Я десять дет прожила в Финляндии с русской фамилией и вот уже 13 живу с финской. Могу сказать, что с финским именем действительно стала получать больше отклика в поисках работы, стали чаще приглашать на собеседования. С другой стороны, за это время я приобрела больше опыта в своей сфере, поэтому нельзя прямо сказать, что все зависит только от имени. Что касается личных отношений, то многие мои друзья-финны даже жалели, что я сменила имя, говорили, что у меня очень красивая, благородно звучащая фамилия – Добрынина", – делится Эйва Айраксинен.
Из почти 500 человек, принявших участие в опросе Новостной службы Yle, 51% ответил, что с дискриминацией по национальному признаку сталкиваться не приходилось.
"Никогда не испытывала трудности в этом вопросе. Возможно потому, что выучила язык и говорю сейчас на нем свободно. Очень часто училась и работала в финском коллективе, и у меня наоборот всегда расспрашивали с интересом про мою культуру, еду и традиции. Не думаю, что проблема устроиться на работу – в национальности, скорее в знании языка и законов", – пишет Нелли Ояла.
"Живу уже больше 25 лет в Финляндии, никогда не сталкивалась с дискриминацией, работаю, единственная русская на весь коллектив. У мужа тоже проблем никогда не было, у сына были проблемы в 1-м классе и то не уверена, что это была дискриминация, скорее детское любопытство, почему мальчик не говорит на их языке. Видимо, моей семье крупно повезло", – пишет Виктория Каскелайнен.
Не молчите
Специалист по подбору персонала на руководящие и экспертные должности считает, что к соискателям относятся без предубеждения вне зависимости от их происхождения.
"Мне трудно представить, чтобы имя кандидата повлияло на процесс рекрутинга. По моему опыту, все заявки на такого уровня должности рассматриваются, и то, что на самом деле играет роль – это опыт человека и его соответствие формальным критериям. Люди обычно не учитывают, что на одну должность претендует несколько или много по-настоящему сильных, хороших кандидатов. Так что порой удача играет роль – с кем тебе выпало соревноваться", – говорит Вероника Соловьян, психолог-консультант из компании MPS Career.
В то же время эксперт из министерства юстиции говорит, что в инстанции часто обращаются именно в связи с подозрениями в дискриминации на основании языка.
"Язык наравне с этнической принадлежностью и инвалидностью является одной из наиболее распространенных причин, почему люди обращаются к нам. Мы в министерстве не рассматриваем отдельные случаи трудовой дискриминации, этим занимается - региональное управление органов государственной власти или AVI. Человеку, который столкнулся с ситуацией, в которой он чувствует себя ущемленным по национальному или языковому признаку я бы посоветовала немедленно обратиться в AVI, они как раз занимаются отдельными случаями", - говорит Микаэла Моуа, которая занимается вопросами защиты равноправия в проекте ЕС при Министерстве юстиции.
Закон о равноправии запрещает дискриминацию по возрасту, происхождению, национальности, языку, религии, убеждениям, политической или профсоюзной деятельности, семейному положению или состоянию здоровья, инвалидности, сексуальной ориентации или другим личным причинам.
В 2018 году в надзорные органы поступило порядка 200 заявок о случаях потенциальной дискриминации. Причины предполагаемой дискриминации из года в год остаются практически неизменными: первой из них является состояние здоровья. Национальность или язык - на шестом месте.
То есть, несмотря на то, что дискриминация по национальному признаку широко обсуждается в СМИ и других источниках, лишь 6% случаев, дошедших до сведения надзорных органов, касаются дискриминации на основании происхождения или языка. Разумеется, статистика не раскрывает полной картины происходящего, и большинство случаев скрытой дискриминации, очевидно, никогда не попадает в поле зрения властей. Именно поэтому так важно в подобной ситуации предать произошедшее огласке. Чем больше прецедентов, тем вероятнее можно получить получить отклик.