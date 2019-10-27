Грандиозные планы и подорожание билетов: Nordica прекратила полеты из Таллинна. Что будет дальше?

Однако происходящее сейчас не похоже на конец Estonian Air. Напомним, что предыдущая национальная авиакомпания осенью 2015 года прекратила полеты со дня, поскольку получила от правительства незаконную госпомощь и обанкротилась. При этом, производство о банкротстве длится до сих пор.

Nordica, под коммерческим названием Nordic Aviation Group, не обанкротилась. Просто в конце июня этого года правительство приняло принципиальное решение, что Nordica в конце октября сворачивает свою деятельность на домашнем рынке и прекращает обслуживать пять убыточных линий: в Вильнюс, Копенгаген, Тронхейм, Вену и Киев.

Хотя прямые рейсы в Стокгольм, Брюссель и Варшаву остаются, они переходят уже к стратегическом партнеру Nordica — LOT, которая уже возьмет на себя продажу билетов, а также коммерческие риски, то есть возьмет на себя ответственность за наполняемость самолетов. Дело Nordica через дочернюю фирму Regional Jet осуществлять для них полеты, за которые будет идти фиксированная почасовая оплата. Как говорилось раньше, частично останутся самолеты в цветах и с логотипом Nordica.

Новый игрок

Что будет с Nordica дальше? Ничего особенного, речь фактически идет о пустой холдинговой фирме. Не исключено, что со временем какие-то функции будут переведены туда. Но все внимание сейчас стоит обратить на дочернюю компанию Nordica и LOT - Regional Jet, которой управляет опытный Ян Пальмер и у которой очень амбициозные планы. Фирма хочет направить все свое внимание и энергию на зарубежный рынок.

Основная бизнес-идея Regional Jet — предлагать иностранным авиакомпаниям, прежде всего, SAS и LOT, услугу субподряда. Это означает, что у крупным компаниям нужен кто-то, кто будет в небольших местах осуществлять перевозку пассажиров. Другое бизнес-направление фирмы — предлагать услуги перелета местным самоуправлениями, например, летать между шведскими городами Арвидсъяур и Елливаре.

Теперь это не национальная авиакомпания, которая перевозит жителей Эстонии, несмотря на большие убытки, в центральные города Европы, а работающая по рыночным принципам компания, которая летает только там, где есть спрос и можно заработать хорошие деньги. Конечно, не исключено, что Regional Jet будет летать из Таллинна (в дополнении к имеющимся сейчас трем линиям), если возникнет спрос.

Билеты могут подорожать

Уход базирующейся в Таллинне национальной авиакомпании — это хорошо или плохо? Поскольку эстонский рынок — маленький и летать сюда очень дорого, кажется на первый взгляд разумным, что убыточная деятельность прекращается, а вместо этого ищут бизнес-направления, где прибыль бизнеса, управляемого за деньги налогоплательщиков, могла быть увеличена.

С другой стороны, о национальной авиакомпании всегда говорят как о гарантии, что у местных будут хорошие линии в подходящее время. Важно также то, что наличие Nordica привело к росту конкуренции между перевозчиками, то есть в какой-то мере помогло держать цены на более низком уровне.