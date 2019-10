Переход на зимнее время: смотрите, как изменится расписание поездов и самолетов

Elron Üleminek talveajale muudab rahvusvaheliste reisirongide sõidugraafikut, see aga omakorda põhjustab muudatusi Narva ja Aegviidu reiside väljumisaegades. Suurimad muudatused on Narva liinil, kus hommikune Tallinna-Narva rong ning päevane Narva-Tallinna ekspressrong hakkavad väljuma tunni võrra hiljem, ning väiksemaid muudatusi on ka Aegviidu ja Koidula liinidel.