Переход на зимнее время: смотрите, как изменится расписание поездов и самолетов

В воскресенье авиакомпания Air Baltic переходит на зимний график, в этом зимнем сезоне она начнет обслуживать рейсы Таллинн-Зальцбург и продолжит обслуживание прямых рейсов из Таллинна по 12 другим маршрутам. Также в связи с переходом на зимнее время изменится расписание Elron и расписание движения международного пассажирского поезда Москва-Санкт-Петербург-Таллинн.
«В этом зимнем сезоне мы впервые продолжим обслуживать авиалинии Таллинн-Малага, Брюссель и Копенгаген. Мы также продолжим обслуживать наши самые популярные авиалинии — в Лондон, Берлин, Вену и многие другие города», - сказал старший вице-президент по сети авиарейсов Air Baltic Вольфганг Рейсс.
Air Baltic будет обслуживать рейсы Таллинн-Лондон три раза в неделю.
В течение зимнего сезона авиакомпания также будет предлагать сезонные рейсы на лыжные курорты из Риги и четыре раза в неделю рейсы в Абу-Даби.
Air Baltic обслуживает более 70 различных авиамаршрутов из Риги, Таллинна и Вильнюса и предлагает рейсы с пересадкой в Риге. Сетка маршрутов авиакомпании охватывает Европу, Скандинавию, СНГ и страны Среднего Востока.
Также в связи с переходом на зимнее время с 27 октября 2019 года изменяется расписание движения международного пассажирского поезда Москва-Санкт-Петербург-Таллинн.
Переход Elron на зимнее время изменит расписание движения международных пассажирских поездов, что в свою очередь изменит время выезда рей
Elron Üleminek talveajale muudab rahvusvaheliste reisirongide sõidugraafikut, see aga omakorda põhjustab muudatusi Narva ja Aegviidu reiside väljumisaegades. Suurimad muudatused on Narva liinil, kus hommikune Tallinna-Narva rong ning päevane Narva-Tallinna ekspressrong hakkavad väljuma tunni võrra hiljem, ning väiksemaid muudatusi on ka Aegviidu ja Koidula liinidel.
По новому зимнему расписанию поезд будет отправляться c Балтийского вокзала Таллинна в 16.00, из Санкт-Петербурга в 1.05 и прибывать в пункт назначения на Ленинградский вокзал Москвы на следующее утро в 9.30.
Из Москвы в направлении Эстонии поезд будет отправляться в 22.15, из Санкт-Петербурга в 6.25 и прибывать на Балтийский вокзал Таллинна на следующий день около обеда, в 12:45. По пути международный поезд делает многочисленные остановки, как в Эстонии, так и на территории России. Точное расписание доступно на сайте компании Go Rail, а также на информационных стендах железнодорожных платформ ожидания.