Переход на зимнее время: смотрите, как изменится расписание поездов и самолетов

Из Москвы в направлении Эстонии поезд будет отправляться в 22.15, из Санкт-Петербурга в 6.25 и прибывать на Балтийский вокзал Таллинна на следующий день около обеда, в 12:45. По пути международный поезд делает многочисленные остановки, как в Эстонии, так и на территории России. Точное расписание доступно на сайте компании Go Rail, а также на информационных стендах железнодорожных платформ ожидания.