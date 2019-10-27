Отть Тянак: моя мама вчера сказала вечером, что если Отть хочет чего-то, то Отть это получит!

"Это отличное чувство! Тяжело словами передать то, что у меня внутри творится, напряжение было на каком-то новом уровне, я никогда подобного ничего не чувствовал" - сказал Тянак сразу после финиша.

"Тяжело было справиться со всем этим напряжением, но я это сделал. Титул чемпиона мира - задача всей моей жизни. Чем больше фанатов из Эстонии приехало сюда, на Ралли Каталонии, тем больше это напряжение становилось. Я благодарен команде, она - супер. Моя мама вчера сказала вечером, что если Отть хочет чего-то, то Отть это получит. Я хотел этот титул и я его взял" - сказал Тянак.