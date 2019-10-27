Вс, 27.10.2019
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Неизвестный открыл стрельбу на университетской вечеринке в США

Место происшествия в США.

ФОТО: LARRY W. SMITH/EPA

По меньшей мере, два человека погибли и более 14 получили ранения в результате стрельбы в пригороде техасского города Гринвилль. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщило агентство AP со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла недалеко от территории университетского кампуса во время вечеринки выпускников университета Texas A&M University-Commerce. По словам заместителя шерифа округа Бадди Оксфорда, незадолго до того, как была начата стрельба, полиция прибыла на место происшествия по вызову в связи с парковкой автомобиля в запрещенном месте. Когда раздались первые выстрелы, полицейские вначале не могли определить, откуда именно доносится стрельба, затем, войдя в здание, обнаружили двоих убитых и более десяти раненых.  Преступнику удалось скрыться, его мотивы неизвестны, передает Deutsche Welle.

Сотрудник госпиталя, находящегося в 80 километрах от Гринвилля, в интервью AP заявил, что в больницу были доставлены три человека в критическом состоянии.

Позже представитель университета отметил, что вечеринка выпускников, на которой присутствовали около 750 человек, не была официальным университетским мероприятием.

В конце августа в техасском городе Одесса произошла еще одна трагедия - неизвестный угнал грузовик почтовой службы и стал стрелять по случайным прохожим. Пострадали не менее 20 человек. Стрелок был убит полицейским. 

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