Неизвестный открыл стрельбу на университетской вечеринке в США

Трагедия произошла недалеко от территории университетского кампуса во время вечеринки выпускников университета Texas A&M University-Commerce. По словам заместителя шерифа округа Бадди Оксфорда, незадолго до того, как была начата стрельба, полиция прибыла на место происшествия по вызову в связи с парковкой автомобиля в запрещенном месте. Когда раздались первые выстрелы, полицейские вначале не могли определить, откуда именно доносится стрельба, затем, войдя в здание, обнаружили двоих убитых и более десяти раненых. Преступнику удалось скрыться, его мотивы неизвестны, передает Deutsche Welle.

Сотрудник госпиталя, находящегося в 80 километрах от Гринвилля, в интервью AP заявил, что в больницу были доставлены три человека в критическом состоянии.

Позже представитель университета отметил, что вечеринка выпускников, на которой присутствовали около 750 человек, не была официальным университетским мероприятием.