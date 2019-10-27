Отдых обернулся катастрофой: на Кипре за ссору с водителем автобуса туристов посадили в тюрьму

По их словам, инцидент произошел 30 сентября на популярном курорте Айя-Напа. Два брата ехали в автобусе с матерью, у них возник конфликт с водителем транспортного средства, который не хотел брать оплату за проезд мелкими деньгами.

Собеседники издания рассказали, что мужчина кричал и оскорблял россиян, а когда те достали телефон, чтобы снять происходящее на видео, он выхватил аппарат, попытался его выбросить и ударил женщину. В показаниях родственников россиян также говорится, что когда один из братьев пытался забрать у водителя свой телефон, то случайно ударил его в нос.

После инцидента россиян задержала местная полиция, однако позже выпустила их под залог в три тысячи евро. В посольстве России на Кипре заявили, что суд назначил обвиняемым штраф в размере 300 евро, однако они отказались его платить.