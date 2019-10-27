Вс, 27.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Фото: водитель припарковал машину с рекламой стриптиза на месте для инвалида и был наказан

Фото: водитель припарковал машину с рекламой стриптиза на месте для инвалида и был наказан

На парковках в Тарту часто можно увидеть машины с рекламой стриптиз-клуба. Один такой автомобиль был припаркован на улице Юликооли, но водитель был не слишком внимательным и припарковался также на половине парковочного места для инвалидов.

Поскольку без соответствующего разрешения парковаться на инвалидном месте нельзя, то машину ждала эвакуация.

Но чем дальше, тем хуже. По словам очевидцев, уже через час на то же место приехала новая машина с теми же надписями. Но в этот раз водитель был более осторожен, и место для инвалидов осталось нетронутым.

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