ЭМО: пациент никому не нужен – не пора ли менять систему?

«Система здравоохранения сейчас построена таким образом, что лучше всего, если бы не было ни больных, ни вызовов скорой помощи», – заявил в программе «Своя правда» на ETV+ руководитель отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский.
«В результате, создается нездоровая атмосфера, когда больной понимает, что никому не нужен», – подчеркнул врач. Он рассказал, что у него сложилось стойкое ощущение, что пациент сейчас не нужен никому: ни «Скорой помощи», ни ЭМО.
Как изменить систему так, чтобы все ветви здравоохранения были заинтересованы в пациенте? Персидский предположил:
Возможно, это проблема нашего солидарного страхования, какая-то системная ошибка.
Доктор рассказал, что в Эстонии – много нормативных актов, которые не внедряются, и мало структур, которые могли бы это контролировать. В результате, многие предписания просто не работают.
Это неправильно, что Больничная касса взяла на себя роль координатора и управляющего. Касса – это всего лишь страховая компания, она должна заниматься страховыми случаями и выплачивать компенсации.
Серьезной проблемой глава северо-восточного отделения ЭМО считает то, что эстонская система здравоохранения – децентрализована: «У нас слишком много всяких юридических единиц – FIE, OÜ и прочих. С ними тяжело найти общий язык. В Ида-Вирумаа – 101 семейный врач, и прийти к консенсусу практически невозможно. Это вопрос к министерству социальных дел и Департаменту здоровья, которые должны регулировать и координировать здравоохранение».
Нужно принимать политические решения. Иногда они должны быть болезненными и непопулярными.
Персидский напомнил, что отделения экстренной медицины каждый день сталкиваются с пациентами, которые не могут пробиться к врачам-специалистам: «Это повседневная практика. Многие пациенты даже не знают, куда еще можно обратиться, кроме ЭМО. Отделение экстренной медицины – единственное место, где оказывается круглосуточная помощь. Просидишь четыре часа в очереди, но к врачу все-таки попадешь и получишь квалифицированную помощь».
В чем проблема? «По всей видимости, из этой цепочки выпало какое-то звено, – предположил Персидский. – У нас есть стационар, ЭМО и семейные врачи. Не хватает первичной неотложной помощи».
В приемном покое мог бы принимать дежурный семейный врач или какой-то другой специалист, который оказывал бы небольшую помощь неотложной медицине – перебинтовывал, зашивал, обрабатывал мелкие раны и т.д.
«ЭМО перегружено такими обращениями, и дежурные врачи в какой-то мере могли бы снизить нагрузку на наше отделение», – подытожил врач.