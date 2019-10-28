ЭМО: пациент никому не нужен – не пора ли менять систему?

«В результате, создается нездоровая атмосфера, когда больной понимает, что никому не нужен», – подчеркнул врач. Он рассказал, что у него сложилось стойкое ощущение, что пациент сейчас не нужен никому: ни «Скорой помощи», ни ЭМО.

Как изменить систему так, чтобы все ветви здравоохранения были заинтересованы в пациенте? Персидский предположил:

Возможно, это проблема нашего солидарного страхования, какая-то системная ошибка.

Доктор рассказал, что в Эстонии – много нормативных актов, которые не внедряются, и мало структур, которые могли бы это контролировать. В результате, многие предписания просто не работают.

Это неправильно, что Больничная касса взяла на себя роль координатора и управляющего. Касса – это всего лишь страховая компания, она должна заниматься страховыми случаями и выплачивать компенсации.

Серьезной проблемой глава северо-восточного отделения ЭМО считает то, что эстонская система здравоохранения – децентрализована: «У нас слишком много всяких юридических единиц – FIE, OÜ и прочих. С ними тяжело найти общий язык. В Ида-Вирумаа – 101 семейный врач, и прийти к консенсусу практически невозможно. Это вопрос к министерству социальных дел и Департаменту здоровья, которые должны регулировать и координировать здравоохранение».

Нужно принимать политические решения. Иногда они должны быть болезненными и непопулярными.

Персидский напомнил, что отделения экстренной медицины каждый день сталкиваются с пациентами, которые не могут пробиться к врачам-специалистам: «Это повседневная практика. Многие пациенты даже не знают, куда еще можно обратиться, кроме ЭМО. Отделение экстренной медицины – единственное место, где оказывается круглосуточная помощь. Просидишь четыре часа в очереди, но к врачу все-таки попадешь и получишь квалифицированную помощь».

В чем проблема? «По всей видимости, из этой цепочки выпало какое-то звено, – предположил Персидский. – У нас есть стационар, ЭМО и семейные врачи. Не хватает первичной неотложной помощи».

В приемном покое мог бы принимать дежурный семейный врач или какой-то другой специалист, который оказывал бы небольшую помощь неотложной медицине – перебинтовывал, зашивал, обрабатывал мелкие раны и т.д.