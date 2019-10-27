"Я умираю, мне нечем дышать", написала родителям одна из жертв

Одной из погибших в грузовике в Англии было всего 19 лет. ФОТО: NHAC NGUYEN/AFP

В Британии расследуют обстоятельства гибели 39 человек, обнаруженных в грузовике в английском графстве Эссекс. Среди погибших, по некоторым сведениям, могли быть граждане Вьетнама. Как сообщает Рейтер, вьетнамская полиция собирает для индентификации образцы ДНК родственников, которые опасаются, что их близкие находились в этом грузовике, пишет Русская служба Би-би-си.

Трое задержанных в рамках этого расследования отпущены под залог. Среди них житель Северной Ирландии, которого арестовали в лондонском аэропорту Станстед, и супружеская пара из английского города Уоррингтон, которая владела грузовиком.

Всех троих арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве и контрабанде людей.

25-летнему водителю грузовика из Северной Ирландии Мо Робинсону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а также контрабанде людей и отмывании денег, сообщила полиция Эссекса.

Он предстанет перед судом города Челмсфорда в понедельник.

Британская полиция в ночь на среду обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс.

Полиция проверяет, не был ли грузовик частью более масштабной операции: по некоторым данным, фура могла быть одним звеном в контрабандной колонне из трех автомашин, перевозивших до 100 человек.

Сейчас идет опознание жертв.

По сообщениям судмедэкспертов, у людей в фуре практически не было никаких опознавательных документов при себе, поэтому экспертиза опирается на отпечатки пальцев, анализ ДНК и различные характерные особенности, вроде татуировок или шрамов.

Ранее Би-би-си стало известно, что среди погибших в грузовике могли быть граждане Вьетнама. Их родственники сами связались с журналистами и показали сообщения, которые вьетнамцы отправляли из кузова грузовика.

"Мне очень, очень жаль, мама и папа, что моя поездка в другую страну закончилась неудачей. Я умираю, мне нечем дышать. Я очень вас люблю", - написала 26-летняя Фам Тхи Ча Ми. Брат девушки рассказал Би-би-си, что она заплатила 30 тыс. фунтов, чтобы ее переправили в Британию.

Обеспокоены и близкие 19-летней Буй Тхи Ньгун, которая также может оказаться среди погибших. Если это так, то она окажется самой юной из 39 человек.

Вьетнамские СМИ пишут, что примерно 20 местных жителей не могут найти близких после того, как в Эссексе обнаружили грузовик с телами.

Сайт VietHome для проживающих в Британии вьетнамцев сообщил, что передал британской полиции фотографии около 20 человек, с которыми не могут связаться их родственники и которые считаются пропавшими.