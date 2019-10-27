"Флора" в драматичном поединке сумела завоевать титул чемпиона Эстонии

"Флоре" была необходима победа в матче с идущим на четвертом месте "Пайде". Только в этом случае подопечные Юргена Хенна за два тура до окончания сезона могли завоевать чемпионский титул. "Пайде" также желал победить: команда Вячеслава Заховайко ведет борьбу за медали Премиум-лиги и путевку в еврокубки.

87 минут почти 700 зрителей, которые собрались на "А Ле Кок" арене в этот ненастный день, наблюдали безголевую ничью, но за четыре минуты до конца поедника атака "Флоры" завершилась тем, что Эрик Сорга ворвался в штрафную "Пайде" и защитник гостей Карл Меэль сфолил на нападающем "Флоры": пенальти и красная карточка. 11-метровый исполнил сам Эрик Сорга и был точен. Удар лучшего бомбардира чемпионата страны принес "Флоре" титул, а серебро и бронзу оспорят "Левадия" и "Нымме Калью". "Пайде" после поражения имеет теоритические шансы на медали.