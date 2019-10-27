Картина дня: чемпион Тянак, мощный шторм и уход Nordica

Исторический момент: Отть Тянак стал чемпионом мира по ралли

Отть Тянак завоевал первый в истории эстонского автоспорта титул чемпиона мира по ралли. Читать далее...

Блог, фото и видео: в Эстонии бушует шторм, 20 000 домов без света, ветер сносит заборы и деревья

Начавшийся в Эстонии в воскресенье шторм набирает силу, во второй половине дня Служба погоды дала по семи уездам штормовое предупреждение второго уровня. Читать далее...

Страсти накаляются: центристы сделали резкое заявление в адрес EKRE

Члены Рийгикогу, центристы Эрки Сависаар и Андрей Коробейник сегодня сделали резкое заявление в отношении партнера по коалиции EKRE в связи с сагой об ИТ-министрах. Читать далее...

Грандиозные планы и подорожание билетов: Nordica прекратила полеты из Таллинна. Что будет дальше?

Национальная авиакомпания Nordica совершила вчера последний полет под своим брендом. Теперь компания не будет летать из Таллинна, по крайней мере, некоторое время. Читать далее...

СМИ: лидер террористической группировки ИГ убит

Лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Читать далее...

Непогода продолжит бушевать и завтра? На Эстонию надвигается новый циклон

Череда активных циклонов вызвала ненастную погоду в Прибалтке в последние дни. Так и завтра, 28 октября, не успеет один циклон уйти, как ему на смену поспешит другой. Читать далее...

Умер приговоренный к семи пожизненным заключениям серийный убийца