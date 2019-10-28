Доктор Васильев: эстонская медицина – это куча частных лавочек

Бывший член совета Больничной кассы, представитель парламентской комиссии по социальным делам Виктор Васильев убежден, что эстонское «здравоохранение движется к коллапсу», а система семейных врачей – «уже в глубоком кризисе». Васильев при этом подчеркнул, что в Эстонии есть прекрасное медицинское оборудование и отличные врачи.

Наша нынешняя система выглядит как дорогой спорткар. Такие системы работают в Америке и Германии. Только у нас этот спорткар пытаются заправить соляркой из-под трактора. Выехав в бензоколонки, он не может двигаться.

Подобная система, по оценке врача-парламентария, должна финансироваться из трех источников: «Во-первых, это солидарное страхование. Во-вторых, это страхование работодателя, а у нас работодатель – против. В-третьих, это дополнительная частная страховка у каждого пациента, а люди с этим не согласны».

Содержать здравоохранение в нынешнем виде невозможно. Если мы не можем увеличить финансирование системы в три раза, значит, она никуда не годится. Нечего ездить на "ламборгини"!

Выбирать тогда «ладу-калину»? Васильев пояснил: «Нет! Я не призываю возвращаться к советской системе, где, кстати, была и профилактическая медицина, и диспансеризация, а за здоровье человека отвечало государство. У нас свобода!»

В Эстонии – каждый сам по себе. Все вольны. Хочу – буду лечиться, не хочу – не буду. Помру, и не ваше дело!

«Если мы выбираем либеральное развитие, нужно предпочесть систему, которая бы соединила в себе все хорошие качества обеих моделей. Это должна быть административно-плановая система здравоохранения», – пришел к выводу политик.

Сейчас это – куча частных лавочек, которыми не управляет никто. Министерство занимается правовыми актами, Департамент здоровья только и делает, что выдает лицензии, Союз больниц – это клуб владельцев больниц и не более того.

«Бедная Больничная касса, которая является, по сути, мешком с деньгами, которые она должна распределять, пытается руководить всем этим рынком. И у нее это не очень хорошо получается», – признал Васильев.

И добавил: «У нас ультралиберальная система здравоохранения, где частные юридические лица конкурируют между собой на слабо регулируемом рынке».

Это очень дорогая система! А финансируется она примитивно-социалистическим способом – солидарным страхованием, которое придумал Отто фон Бисмарк 150 лет назад. И это не катит!

«Международные эксперты говорят об этом уже давно, – напомнил Васильев. – Эта система для Эстонии не подходит. В Европе на такие системы выделяется в среднем 10% от ВВП, у нас – только 5-6%. Для справки: в СССР финансирование медицины составляло 4,8%. В Германии этот показатель достигает 14%, в США – 18%».

Ошибка системы в том, что она не управляется никем, а больницы конкурируют между собой на либеральном открытом рынке.

Политик уверен, что должно быть по-другому: «Услуги необходимо планировать: здесь – кардиология, там – гастроэнтерология и т.д. Столько-то денег – сюда, столько-то – туда. Плановая медицина работала бы значительно дешевле!»

«Все другие предлагаемые меры, электронная регистратура и так далее – это мелочи, которые не спасут здравоохранение», – отметил Васильев.

Доктор-политик напомнил всем гостям студии: «Уважаемые, у нас капитализм! У кого есть деньги – у тех и жилье лучше, и одежда лучше, и ботинки тоже ничего. Разумеется, и обслуживают их более качественно».

По его мнению, не стоит возмущаться происходящим:

Либо вы получаете самую элементарную помощь за ваши налоги (13% - прим.ред.), либо вы доплачиваете и получаете медицинскую помощь без очереди. Капитализм, что поделать!

«То есть, ползите в сторону кладбища – медленно-медленно?» – поинтересовалась ведущая Елена Ханга. «Зачем же сразу на кладбище? Имеется всё-таки первичная линия помощи: к семейному врачу вы всегда можете попасть, и в травмопункте, хоть и прождете четыре часа, элементарную помощь тоже получите», – ответил Васильев.