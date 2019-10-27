Британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах

Блэкфорд и Суинсон заявили, что смогут поддержать предложение Джонсона только в том случае, если Евросоюз согласится продлить срок Брекзита до 31 января или более поздней даты. После переноса срока "мы, оппозиция, сможем работать вместе, чтобы обеспечить выборы, которые дадут гражданам возможность решить, какие следующие шаги должна предпринять Великобритания", говорится далее в письме.

Лидеры SNP и либералов отмечают, что в принципе не приемлют идею новых выборов, но вместе с тем считают, что их проведение может стать "выходом из тупиковой ситуации". Председатель другой оппозиционной силы - Лейбористской партии - Джереми Корбин также сдержанно отреагировал на предложение о досрочных выборах, отметив, что сначала надо дождаться продления срока для выхода Великобритании из ЕС.

Ранее глава Евросовета Туск призвал страны Евросоюза одобрить перенос срока Брекзита, ранее запланированного на 31 октября, чтобы избежать возможных проблем.

Голосование по предложению Джонсона назначить новые выборы на 12 декабря запланировано в парламенте на 28 октября. Чтобы получить необходимое большинство голосов в две трети, Консервативной партии премьера понадобится помощь оппозиции. По мнению Джонсона, перевыборы позволят получить больше времени на изучение нового соглашения по Брекзиту, которое он согласовал с Брюсселем.